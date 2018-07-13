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    Adnan Oktar operasyonunda Özel Harekat Polisi'ni çelik yelek kurtardı. İşte polisi vuran örgüt üyesi...

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı. Operasyon sırasında polise ateş açtığı iddia edilen Mert Sucu'nun kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu olduğu öne sürüldü. Mert Sucu'nun Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu da belirtiliyor. Operasyon sırasında Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.

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    • Adnan Oktar Örgütünün firari isimleri
    • Adnan Oktar Örgütünün firari isimleri
    • Adnan Oktar Örgütünün firari isimleri
    • Adnan Oktar Örgütünün firari isimleri

    Adnan Oktar örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu iddia edildi. Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu'nun Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor.

    Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı. Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.

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