Adnan Oktar operasyonunda Özel Harekat Polisi'ni çelik yelek kurtardı. İşte polisi vuran örgüt üyesi...

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı. Operasyon sırasında polise ateş açtığı iddia edilen Mert Sucu'nun kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu olduğu öne sürüldü. Mert Sucu'nun Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu da belirtiliyor. Operasyon sırasında Özel Harekat Polisi çelik yelek sayesinde ölümden dönmüştü.