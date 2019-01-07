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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

'Adnan Oktar' kâbusu bitti, mutluluğa ilk adımı attı!

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'Adnan Oktar' kâbusu bitti, mutluluğa ilk adımı attı!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan ve itirafçı olarak tahliye edilen Murat Develioğlu, cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra evlenip kendine yeni bir hayat kurdu

Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyonda tutuklanan Murat Develioğlu, 21 Aralık'ta itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. Develioğlu, cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra Caddebostan'daki Büyük Kulüp'te yapılan nikah töreniyle evlendi ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Bandırma Cezaevi'nden tahliye edilen Murat Develioğlu, örgütün baskısı nedeniyle göremediği ailesine 30 yıl aranın ardından kavuşmuştu. Anne Ayla Develioğlu oğlunu gözyaşları içerisinde karşılamıştı. İstanbul Emniyeti'ne 50 sayfalık ifade veren Murat Develioğlu'nun kardeşi işadamı Fırat Develioğlu ise 2000'de örgütten ayrıldıktan sonra aile şirketlerinin örgüt tarafından nasıl ele geçirildiğini anlattı. Kardeşi ile görüşmelerinin örgüt tarafından yasaklandığını ve kardeşini 18 yıl aradan sonra ilk defa operasyon sonrası gördüğünü belirten Develioğlu "Şantajlarla aile şirketimize el koydular. Tehditlerle beni yurtdışına kaçırdılar. Baskılardan ülkemi terk etmek zorunda kaldım. İlk defa 2005 yılında ülkeme döndüm. Kazakistan'a gidip gelerek hayatımı sürdürdüm" dedi. Develioğlu, "Annem her aradığında 'Oğlum eve dön. Ayrıl bunlardan' diyordu. O hep dramı yaşadı ama sonunda başardı. Aileler çok dikkatli olmalı. Biz küçük bir örneğiz" dedi.

20 MİLYON DOLAR KAYIP

SABAH, Murat ve Fırat Develioğlu kardeşlerin İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nde verdiği ifadelere göre iki kardeşin görüşmeleri 18 yıl boyunca örgüt tarafından engellendi. 74 yıllık aile şirketlerinin ellerinden alındığını anlatan kardeşler, "Tıbbi malzemeler ve hastane donanımı sağlayan aile şirketimizi elimizden aldılar. Annemiz de o dönem örgütle bağı olmadığı için bizim gibi tehditlere maruz kaldı. "Sizi rezil edeceğiz" mektupları göndererek yıldırma politikasıyla babamızın amcasından gelen aile şirketimizi elimizden aldılar. Yaklaşık 20 milyon dolar kaybımız oldu" dedi. (SABAH)

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.01.2018) 2
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