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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Adnan Oktar iddianamesinde korkunç itiraf! 4 kadını hamile bırakıp...

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Adnan Oktar iddianamesinde korkunç itiraf! 4 kadını hamile bırakıp...

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal 'kürtaj' detayı dikkat çekti. İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 1991 yılında kürtajın haram olduğunu söylediği, ardından birlikte olduğu örgüt mensubu kadınların hamile kalmasıyla 'Mehdi' yalanının ortaya çıkmaması için 'kürtaj haram değildir' dediği belirtildi. Oktar'ın bu talimatıyla kendisinden hamile kalan örgüt mensubu Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'nın da kürtaj yaptırdığı ileri sürüldü.

Sabah gazetesinden Damla Kaya’nın haberine göre; Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal 'kürtaj' detayı dikkat çekti. Gelen son dakika haberine göre iddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 1991 yılında kürtajın haram olduğunu söylediği, ardından birlikte olduğu örgüt mensubu kadınların hamile kalmasıyla 'Mehdi' yalanının ortaya çıkmaması için 'kürtaj haram değildir' dediği belirtildi.

Oktar'ın bu talimatıyla kendisinden hamile kalan örgüt mensubu Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'nın da kürtaj yaptırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan H.K., kürtaj skandalıyla ilgili her şeyi anlattı.

H.K. ifadesinde şunları söyledi: 1991 yılına kadar örgüt içerisinde Adnan Oktar'ın izni ile evlenmek serbestti ancak çocuk yapmak yasaktı. Çünkü Adnan Oktar çocuğun ayak bağı olacağını düşünüyordu. Fakat evli olanların bazıları kaza ile çocuk yaptı ve bu çocuklarda cemaatte büyümeye başladı.

"ÖNCE HARAM DEDİ"

Adnan Oktar ilk başta 'Kuran'a göre kürtaj haramdır kaza da olsa çocuklar doğsun' dedi. Fakat kendisi 1991 yılından sonra cemaatteki tüm evli olanları boşanması talimatını verdi ve Allah rızasının kendisinde olduğunu söylediği için cemaatte olan tüm kadınların kendisi ile evlenmesini söyledi.

KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN…

Burada resmi evlilikler devam ediyordu, fakat kadınlar Adnan Oktar'ın imam nikahlı karısı idi. Aylin Atmaca isimli şahıs Mehmet Murat Atmaca isimli şahsın resmi olarak eşiydi. Adnan Oktar herkesi boşandırdıktan sonra duyduğuma göre Aylin Atmaca ile ilişkiye girerek onu hamile bıraktı.

Öncesinde karşı olduğu kürtaj meselesi için 'tekrardan ayetlere bakalım' dedi ve bir toplantıda Kürtaj yapmanın Kuran'a göre haram olmadığını söyledi. Aylin Atmaca da kürtaj yaptırdı. Buradaki durum ise 'Mehdi'nin çocuğu olmazdı' diye bir hadis vardı ve kendisinin çocuğu olursa Mehdi olmadığı ortaya çıkacaktı. Onun için kürtaj yaptırdı."

"KÜRTAJ YAPTIRANLARDAN BİRİ DE DİDEM ÜRER"

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerden M.A. ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. M.A., Adnan Oktar'ın talimatlarını hem bacılar, hem kız kardeşler, hem de kardeşler grubunda uygulatan kişinin Didem Ürer olduğunu ve onun da Adnan Oktar'dan hamile kalıp kürtaj yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca Adnan Oktar'ın birlikte olduğu kişilerden Gülgün Göktan ve Ebru Atilla Yılmaz'ın da hamile kaldıklarını ve kürtaj yaptırdıklarını iddia etti.

 

 

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