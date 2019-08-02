Adnan Oktar iddianamesi: Bir numaralı müşteki oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdnan Oktar iddianamesi: Bir numaralı müşteki oldu
GeriGündem Adnan Oktar iddianamesi: Bir numaralı müşteki oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adnan Oktar iddianamesi: Bir numaralı müşteki oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adnan Oktar iddianamesi: Bir numaralı müşteki oldu

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne (AOSSÖ), 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, 2018’de yapılan 2’nci operasyonla ilgili iddianamede “1 numaralı” müşteki olarak yer aldı. Saçan, sosyal medya hesabından ise “Adnan ve çocuklarının yargılanmalarına 17 Eylül’de başlanıyor. 1 numaralı şikâyetçi olarak zevkle orada olacağım” paylaşımında bulundu.

Adnan Oktar örgütüne 20 yıl önce ilk operasyonu yapan Eski Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan dahil bazı emniyet görevlileri hakkında gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 yıl süren yargılamada 19 Eylül 2018’de Saçan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık yönünden davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca ‘resmi evrakta sahtecilik, iftira, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan Saçan’ın beraatına karar verdi. Saçan, 1 Temmuz 2019’da da yargılandığı Ergenekon davasından beraat etti.

YÜZLERCE SUÇ DUYURUSU

Örgüte 2018’de yapılan ikinci operasyonda ise Adil Serdar Saçan bu kez şikâyetçi olarak yer aldı. İddianamedeki 125 müşteki-mağdurun arasında “1 numaralı” müşteki olarak geçen Saçan, 1999’daki operasyonun ardından kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu ve dava açıldığını anlattı. Saçan ifadesinde özetle, “1999’da Adnan Oktar ve grubuna şube müdürlüğümüzce operasyon yaptık. 100’ün üzerinde şüpheliye gözaltı yaptık. Adnan Oktar ve yöneticileri tutuklandılar ve dava açıldı. Bu operasyonu akamete uğratmak için başta dönemin DGM başsavcısı Aykut Cengiz Engin, soruşturma savcısı Ahmet Gürses, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, ben ve benim şubemdeki tüm görevliler hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulundular ve
davalar açtılar. Avukatlık mesleğinden çıkarılmam için Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ’cü görevlileri devreye sokup aleyhime dava açtırdılar” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YAŞ kararları açıklandı! 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi
Antalya’da kaynar suyla vahşet! 'Bir yıldır öldürüyorlar...'
Rektör, gece yarısı acil servis ve spor salonunu da denetlemiş
İzmir'de şok görüntü! Bebeğe acımasızca tekme attı