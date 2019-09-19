Adnan Oktar davasında 2. gün
Adnan Oktar Suç Örgütü davası ikinci günde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli cinsel saldırı, cebir-tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmakla suçlanan, örgütün üç numaralı ismi olduğu, Adnan Oktar’dan sonra örgüt içerisinde en yetkili imam olarak görüldüğü, ticari ve hukuki işleri düzenlediği ileri sürülen Tarkan Yavaş’ın ifadesiyle devam etti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi’ndeki duruşma salonunda gördüğü davanın ikinci duruşmasına 162 tutuklu ve 20 tutuksuz sanık katıldı. Mahkemenin kararıyla müştekiler ise duruşmaya gelmedi. Sanıklar duruşma salonuna ilk gün olduğu gibi yine hiyerarşik sırayla alındılar. Tarkan Yavaş savunmasında mehdilik amaçları olmadığını öne sürdü. Duruşma salonunda ifadelerin ardından sanık avukatları ile hâkim arasında gerginlik yaşandı.
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