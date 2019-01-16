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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Adnan Oktar bunu hiç beklemiyordu! Beril Koncagül de itirafçı oldu

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Adnan Oktar bunu hiç beklemiyordu! Beril Koncagül de itirafçı oldu

Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül Bursa cezaevinden etkin pişmanlık kapsamında 8 gün savcılık ifade verdikten sonra tahliye olduğu öğrenildi.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜ TOPA TUTTU

Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, örgüt avukatları tarafından tehdit edilmesini ve örgüt içinde bulunduğu, 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNİ BİR BİR SIRALADI

Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok eden açıklamalarda bulundu.

İTİRAFÇI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. (Sabah)

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