İtirafçı pazarlığı! Cezaevinde de rahat durmadı
Hayatını, beş evladı ve bir torununu Adnan Oktar'dan kurtarmaya adadı, ama olmadı. Çocukları ve torunu Oktar ile birlikte tutuklanıp cezaevine konuldu. Babuna'nın annesi Semin Babuna, çocukları ve torununun Silivri Cezaevi'ndeki ziyareti sonrası Kanal D habere konuştu. Anne Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna’nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna’ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor.
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