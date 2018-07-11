‘Adnan hoca’ kaçamadı: Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan şafak baskınında 172 gözaltı

120 ADRESE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma 2 yıldır devam ediyordu. Çalışmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor oluşturdu.

Mali Şube Müdürlüğü, Özel Harekât, Deniz Şube ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde harekete geçti. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. Özel Harekât polisleri ve Mali Şube ekipleri helikopter desteğiyle sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi’nin yakınındaki Eşref Bitlis Sokak’ta orman içinde bulunan villaya geldi. Polisin operasyon yapacağını son anda öğrenen Adnan Oktar villadan kaçtı. İstihbarat ekibi Oktar’ı Sarıyer’de aracında yakaladı. Basılan villada bulunan bir koruma silahıyla havaya ateş açtı. Bu sırada harekete geçen Özel Harekât polisleri villanın kapılarını kırarak içeri girdi. Villada sabah başlayan aramalar yaklaşık 17 saat sürdü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli saat 22.30 sıralarında villadan ayrıldı.

KALE GİBİ KORUNUYOR

Geniş bir ormanlık arazinin ortasında olan ve yaklaşık 500 metre uzunluğunda tek bir yoldan ulaşılan villanın bulunduğu sokağa ilk giriş demir kapılarla kapatılmış. Girişin çevresinde ise yaklaşık 10 ayrı güvenlik kamerası ve telefon bulunuyor. İkinci demir kapı da aynı şekilde dikenli tellerle ve güvenlik kameraları ile korunuyor. Ayrıca her kapı arasında ağaçlara gizlenmiş gece görüş kameraları yer alıyor. Yaklaşık 500 metre ilerlendikten sonra villanın bahçesinin bulunduğu kapıya ulaşılıyor. Bu kapıda da onlarca güvenlik kamerası, özel eğitimli köpekler ve güvenlik kulübeleri var. Kapılardan da villayı görmek mümkün değil. Ormanlık alanın Boğaz’a bakan kısmında bulunan villa ağaçlar tarafından çevrelenmiş durumda. Ayrıca villanın bahçe alanında da yaklaşık 5 özel eğitimli köpek duruyor.

2 NUMARA KAÇTI

Oktar’ın televizyon programlarına katılan, 1999’da kan kanseri olduğu için ilik kampanyası başlatan Oktar Babuna ile Adnan Oktar’ın ‘kediciklerini’ koordine ettiği öne sürülen Didem Ürer’in de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu bildirildi. Grubun 2 numarası olduğu öne sürülen Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş’ın arananlar arasında olduğu öğrenildi. Tarkan Yavaş her yerde aranırken Twitter’dan operasyonla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Adnan Oktar, gazetecilerin gözaltına alınma sebebiyle ilgili sorularına yanıt vermek istedi. “Hepsi yalan. Derin devletin oyunu” diyen Oktar’ın ağzı

polis tarafından kapatıldı. (Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)

KAYYUM ATANDI

Adnan Oktar’ın canlı yayınlarını yaptığı A9 TV’de de arama yapıldı. Operasyonda 50’den fazla silah ve çok sayıda mermi, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Operasyonun hedefindeki 235 kişinin tüm mal varlıklarına el konularak kayyum atandığı da belirtildi. 63 kişi ise aranıyor. Yaşları 11 ile 40 arasında bulunan yaklaşık 70 kadın ve çocuğun cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde Adnan Oktar’dan şikâyetçi olduğu ve ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

CEZAEVİNDE 9 AY

12 Kasım 1999’da Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu BAV’a mensup 85 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar BAV operasyonu sonrasında 9 ay cezaevinde tutuldu. Müştekilerin çoğunun emniyetteki baskı sonucu şikâyetçi olmak zorunda kaldıklarını söylemeleri üzerine İstanbul DGM’de görülen duruşma sonunda tahliye edildiler. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan “Bu adam, Apo kadar tehlikeli” demişti. Oktar “Harun Yahya“ takma adıyla çok sayıda evrim karşıtı kitap hazırladı.

31 SUÇLAMA

Adnan Oktar ve grubuna yöneltilen 31 suçlamadan bazıları şöyle:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Çocukların cinsel istismarı

Cinsel saldırı

Şantaj

Tehdit

Cebir

Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması

Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık

İftira

Hakaret

Suç uydurma

Siyasi ve askeri casusluk

Yalan tanıklık

Nitelikli dolandırıcılık

Rüşvet - resmi belgede sahtecilik

Özel hayatının gizliğini ihlal

Kişisel verilerin kaydedilmesi (Ayşegül USTA/İSTANBUL)

‘KEDİCİKLER ÇİFT SİLAH GEZİYOR’

ADNAN Oktar grubuna 2016’da alındığını ve 2017 yılında kaçtığını aktaran Ceylan Özgül “Bu örgütün içyüzü pislik dolu. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var” dedi. Özgül, grubun içindeki kadınlar için kullanılan “Kedicik” kelimesinin konuyu hafifleştirip şirinleştirdiğini savunarak, şöyle konuştu: “Kedicik’lerin büyük bir kısmının sokakta çift silah taşıdığını insanlar bilmiyor.”

ÇOĞU ZIRHLI 18 ARAÇ

Adnan Oktar’ın yaşadığı Çengelköy sırtlarındaki villada aramalar devam ederken, bahçede park edilmiş olan çoğu zırhlı cip 18 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Basılan 120 adresten Ümraniye’deki bir depoda çok sayıda tablo ve antika eşya bulundu. Hepsi numaralanarak emniyete götürülen eserlerin tek tek inceleneceği, çalıntı olup olmadığının araştırılacağı bildirildi.

KİMDİR

Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşleriyle bilinen Bilim Araştırma Vakfı’nın (BAV) kurucusu olan Adnan Oktar, 2 Şubat 1956’da Ankara’da doğdu. Asıl adı Adnan Arslanoğulları. 1979’da girdiği İstanbul’daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümü ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’nü yarım bıraktı. 90’ların başlarında güzel kızlar ve yakışıklı erkekleri kullanarak zengin ailelerin çocuklarını kandırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

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