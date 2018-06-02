Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adliyeye arka kapıdan çelik yelekle götürdüler!

    Adliyeye arka kapıdan çelik yelekle götürdüler!

    DHA
    02.06.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada eski ortağı Murat Yenikapı'yı (43) öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nedim Vural B., adliyeye sevk edildi.

    Güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilip emniyet binasının arka kapısından çıkarılarak polis aracına bindirilen Nedim Vural B. ifadesinde, iş yerini yaklaşık 2 ay önce Yenikapı'dan devraldığını belirterek, "200 bin liralık borcumu, 500 bin liraya çıkarmak istediler" dedi.

    Olay, dün saat 14.15'te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Cinayet sonrası toplanan kalabalığı, polisler dağıttı.

    Gözaltına alınarak emniyete getirilen Nedim Vural B. burada alınan ifadesinde, "Yaklaşık 2 ay önce dükkanı Murat Yenikapı'dan satın aldım. Daha sonra aldığım bayiliğin dükkanın değerini artırması üzerine borcumu 200 bin liradan 500 bin liraya çıkarmaya çalışıyorlardı. Olay günü Murat Yenikapı, kardeşi ve yeğeni ile konuşmaya geldi. Sonra tartışmaya başladık. Küfür edince kendimi kaybettim" dedi.

    Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Nedim Vural B., güvenlik gerekçesiyle emniyet binasının arka kapısından çıkarılıp, polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü. Çelik yelek giydirilen Nedim Vural B., gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna cevap vermedi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

     

    Etiketler: bursa , GSM firması , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri