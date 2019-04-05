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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.04.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Adliyeye alınacak personel listesi FETÖ'den gelmiş

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Adliyeye alınacak personel listesi FETÖ'den gelmiş

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski hakim, örgütün bölge toplantılarında, adliyeye alınacak personel isimlerinin yer aldığı listenin komisyon başkanları ve başsavcılara verildiğini itiraf etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski adalet komisyonu başkanı sanık Ş.Y'nin dosyasında, ifadesi yer alan eski adalet komisyonu başkanı A.K, örgütün yargıdaki usulsüzlüklerini anlattı.

A.K, örgütle 1990'da dershanesine giderek tanıştığını, İstanbul Üniversite'nde hukuk fakültesini tamamlayıp hakim olduğunu anlattı.

Kısa sürede hakimlik görevinin ardından mahkeme başkanlığı görevine terfi ettiğini ifade eden A.K, bu süreçte FETÖ ile örgütsel anlamda bir bağının olmadığını sadece işine konsantre olduğunu ifade etti.

Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra adalet komisyonu başkanlığına atandığını aktaran A.K, yeni görev yerinde mahkeme başkanı olan L.Ş'nin bir davetine katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hakim savcıların yanı sıra meslekten olmayan kendisini Enes ismiyle tanıtan sivil bir şahıs vardı. Evde bir müddet oturup sohbet ettikten sonra bu toplantının cemaat denilen yapının toplantısı olduğunu anladım. Beni davet eden L.Ş'ye (eski mahkeme başkanı) sivil şahsı sorduğumda, 'bize bakan abi' dedi. Dini içerikli sohbet yaptı. Çantasından bir tablet çıkardı, Fetullah Gülen'in 15-20 dakikalık bir konuşmasını dinletti."

A.K, komisyon başkanlığı döneminde, personel alımı için sınav yapılmadan önce örgütün bölge toplantısında L.Ş'nin alınacak personel sayısının yarısı kadar liste verdiğini belirterek, "L.Ş, sınavlara yakın dönemde toplantıya katılan bütün komisyon başkanı ve başsavcılara Ankara'dan, FETÖ örgütünün sözde imamları olduğunu belirttiği kişilerden kendisine iletildiğini söylediği listeleri elden veriyordu. Bu listeyi bize uygulama sınavından önce veriyordu. Bunları önem sırasına göre sıralandırılmış şekilde verirdi." ifadelerini kullandı.

Yine eski mahkeme başkanı L.Ş'nin evinde düzenlenen sohbet toplantısında FETÖ elebaşının gönderdiği 1 dolarlık banknotların verdiğini itiraf eden A.K, "Zannedersem 2012 yılı içerisindeydi. Burada (dönemin) başsavcısı M.Ş, komisyon başkanları Ş.Y. ve S.A. bulunduğu sırada L.Ş, bize Amerika'dan o dönem 'hocaefendi' diye söylenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den hatıra olarak gönderildiğini söylediği 5 adet 1 dolar verdi." bilgisini paylaştı. 

FETÖ'DEN HSYK SEÇİMLERİ İÇİN BÜTÇE

A.K, yine benzer bölge toplantısına katıldığını ve gündemin HSYK seçimleri olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"L.Ş, 2012 yılından 17-25 Aralık sürecine kadar Ankara'da görüştüğü FETÖ/PDY terör örgüt üyeleri olan kişinin toplantılarına gelen ünvanlılara (ACM başkanı ve başsavcı) verilmek üzere her ay 500'er TL verildiğini, bu parayla adliyedeki hakim savcılara hediye alınmasını, yemeklere götürülmesini yani sevgi ve hatır kazanılmasını söylüyordu. Ancak bu paranın da sonradan seçimler sırasında seçim yatırımı olduğunu anlamıştım."

A.K, 2015'in yazından sonra sohbet toplantılarına gitmeyi bıraktığını ancak adliyedeki odasına örgüt mensuplarının ziyaretlerinin devam ettiğini belirtti. 

CEZAEVİNDE TELEVİZYON İZLENMESİNİ ENGELLEMİŞLER

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hakkında soruşturma açıldığını öğrenip teslim olduğunu ve tutuklandığını belirten A.K, şu bilgileri paylaştı: 
"Cezaevinde koğuştaki diğer arkadaşlarla darbe teşebbüsü olayını mütalaa ettik. Bazı arkadaşlar televizyon izlememizi istemiyorlardı. Televizyon izleyip etkileneceğimizi düşünerek, televizyonu açmıyorlardı. Koğuşa gelen gazetelerden okuduğum kadarıyla darbe gecesi ve öncesi yaşananları daha iyi anlama fırsatına kavuştum. Onları okuduktan sonra tümüyle bu işin FETÖ örgütünün işi olduğuna kanaat getirdim. Yine televizyonu kapatan bu arkadaşlar, darbe girişiminin Amerikan, İngiliz oyunu olduğundan bahsedip, cemaat dedikleri bu yapının bununla ilgisi olmadığını belirtiyorlardı."

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un hipnoz yönetemiyle işkence iddiasıyla ilgili yargılandığı Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce mahkumiyet kararı verilmesi hakkında da bilgi veren A.K, "Daha önceden iki dosyada mahkumiyet kararı verilmişti. Yargıtay tarafından her iki dosya aralarında bağlantı olduğundan birleştirilerek, görülmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştu. Ben de 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın daha eski tarihli olduğunu, bu nedenle dosyaların 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesi gerektiğini mahkemenin başkanı L.Ş'ye söyledim. O da uygun gördü. Her iki dosya birleştirildikten sonra 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüp tekrar mahkumiyetine sonuçlandırıldı." ifadelerini kullandı.

AHMET ZEKİ ÜÇOK HAKKINDAKİ DAVA

Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

L.Ş başkanlığındaki Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Yapılan yeniden yargılamada, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Kasım 2018'de Üçok'un delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti. 

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