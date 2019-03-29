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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
29.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Adliyeye, ''Adaletimle geldim'' demişti... Savunması şaşırttı

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Adliyeye, ''Adaletimle geldim'' demişti... Savunması şaşırttı

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sedat Güç (28) hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Güç ifadesinde, "Aslınde polisler beni darp etti. Tebligat içeriğini öğrenmek için dalgın bir şekilde elimde balta ile adliyeye geldim.'' dedi.

"DALGIN BİR ŞEKİLDE ELİMDE BALTA İLE ADLİYEYE GELDİM" 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün 28 Şubat 2019 günü saat 12.55'te Bakırköy Adalet Sarayı'nın halk girişine elinde baltayla  "Adaletimle geldim" diyerek bağırdığı, adliyeye girmeye çalışması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Şüpheli Güç ifadesinde evinin bahçesinde odun kestiğini, postacının tebligat getirdiğini, polise mukavemet ettiği için 7 ay 15 gün hapis cezasını haksız yere aldığını belirterek, "Aslınde polisler beni darp etti. Tebligat içeriğini öğrenmek için dalgın bir şekilde elimde balta ile adliyeye geldim.

Baltayla adliyeye gelen kişi gözaltına alındı
daha fazla video için

Adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istedim. Bu esnada güvenlik baltayı elimden aldı. Öfkeli olduğum için ne söylediğimi bilmiyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu düşünemedim.

Baltayı kimseye karşı kullanma niyetim olmadı. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi. 

Adliyede balta
Adliyede balta


SUÇU İŞLEDİĞİ HUSUSUNDA YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTUĞU BELİRTİLDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüphelinin suçu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu ifade edildi. İddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Sedat Güç önümüzdeki günlerde Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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