Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor? 2020 Adliye çalışma saatleri
Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren adliyelerin çalışma saatleri, çeşitli adli işlemleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle, adliyelerin 2019 açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, adliyeler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor?
Adliyeler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve adliyelerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Adliyeler 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…
Adliye, hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli resmi yapıdır. İçinde mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri bulunmaktadır. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.
Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.
Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 06659 KIZILAY / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı faks veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle