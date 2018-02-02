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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor? 2020 Adliye çalışma saatleri

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Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor? 2020 Adliye çalışma saatleri

Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren adliyelerin çalışma saatleri, çeşitli adli işlemleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar özellikle, adliyelerin 2019 açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, adliyeler saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor?

Adliyeler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve adliyelerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Adliyeler 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Adliye, hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli resmi yapıdır. İçinde mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri bulunmaktadır. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.

Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor 2020 Adliye çalışma saatleri

 Adliyenin başlıca görevleri, hukuk kurallarına göre hareket edip yasalara uymak, insanlar arasındaki problemleri bu bina içerisindeki görevliler tarafından mahkemeler yoluyla çözmek, suçlu şahıslar için yakalama gibi kararlar ve beraat vermek, olay sonrası kişilerin ifadelerini almak ve vatandaşların adli sicil kaydını tutmaktır.

Adliyeler saat kaçta kapanıyor/açılıyor 2020 Adliye çalışma saatleri

Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi çalışma saatleri benzerdir. Genellikle hafta içi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 06659 KIZILAY / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 90 (0312) 417 77 70 numaralı telefon, 90 (0312) 419 33 70 numaralı faks veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

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