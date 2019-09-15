Adliyede hırsız eğlencesi... Hayaller Paris yaşamımız Somali senin adını buldum kukuli kukuli
İSTANBUL’da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin film sahnelerini aratmayan kovalamaca ile yakaladığı 5 hırsız, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılırken söyledikleri sözler, gözaltında olmaktan pek de rahatsız olmadıklarını ortaya koydu.
Hırsızların “Hayaller Paris, yaşamımız Somali, senin adını buldum kukuli kukuli, hasta diyor Roman çocuğu ete buta köfte”, “Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe ona da ulaştık” diye şarkı söyleyip kahkaha atmaları dikkat çekti.
20 OLAYIN ŞÜPHELİLERİ
Sultanbeyli’deki bir marketten geçen çarşamba günü çaldıkları kilolarca et, gıda malzemesi, hırsızlık yapmakta kullanılan levye, makas ve çalıntı plakalarla yakalanan K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A.’nın benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve İstanbul genelinde gerçekleştirilen 20 benzer olayın şüphelileri oldukları saptandı.
Market ve işyerlerine gelerek et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi birçok malzeme çaldıkları belirlenen 5 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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