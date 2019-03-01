Adliyede balta
ODUNCU Sedat Güç (28), kendisine ulaşan bir tebligat üzerine dün baltasıyla Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi.
Girişte “Neden baltayla geldin” diye sorun güvenlik memurlarına ise “Adaletimle geldim” cevabını verdi. Bunun üzerine 6136 sayılı kanuna muhalefetten gözaltına alınan Güç, Osmaniye Polis Merkezi’ne götürüldü. Çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine de “Tebligat için geldim. Oduncuyum. Topla tüfekle gelmekten bin kat iyidir. O benim ekmeğim” dedi. Sedat Güç’ün polise mukavemetten 7 ay 10 gün hapis cezası aldığı, tebligatla dün öğrendiği, bunun üzerine adliyeye geldiği öğrenildi.
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