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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adliyede ağlı önlem

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Adliyede ağlı önlem

SEKİZ yıl önce açılan İstanbul Adalet Sarayı’nda daha önce ölümle sonuçlanan iki intihar ve güvenlik görevlileri tarafından engellenen dört intihar girişimi yaşandı.

Adliyenin eksi üçüncü katındaki C Blok Atrium alanında yukarı doğru 11 kat bulunuyor. Her katta boyları 120-130 santim arasında demir veya camdan oluşan korkuluklar var. Adliyenin üst katlarında intihar girişimlerine karşı herhangi bir önlem bulunmuyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Adalet Sarayı’ndaki ağlı önlemin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da uygulanacağını, bu yönde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, “AVM’lerde galeri boşlukları ağlarla kapatılıyor. Boşluklardaki korkulukların boyu yükseltiliyor. Galeri boşlukları büyük yapılarda mekândaki görüş mesafesi için çok önemlidir. Bu boşluklar ağlarla çevrilebilir. Riskli bölgeler esnek misina ağlar ile kapatılabilir” önerisinde bulundu.

Adliyede ağlı önlem

Mimar Metin Zeydanlı da “Adliyeler gerilimin yüksek olduğu yerlerdir. Her an kavga, tartışma yaşanabilir, bir karar çıktığında cinnet anı ile karşılaşılabilir. Bir sinirle intihar olayları yaşanabilir. Bu nedenle üst katlarda ekstra güvenlik önlemi alınmalıdır. Dünyada ve ülkemizde bu tür binalarda kırılmaz temperli cam teknolojisi kullanılıyor. Adliyedeki korkuluklar 130 santim seviyesinde. Bu alan bir metre daha temperli cam ile yükseltilirse, ayak basma alanı olmayacağı için tırmanmak mümkün olmayacak” dedi.

 

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Adliyede ağlı önlem

-  İSTANBUL Adalet Sarayı’ndaki duruşmasının ardından adliyenin 7’nci katından atlayarak intihar eden İbrahim Özkan (35) dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkan’ın yazar eşi Seray Şahiner gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, eski CHP milletvekili Melda Onur, şarkıcı Balık Ayhan da katıldı.

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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