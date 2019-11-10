Adliyede ağlı önlem
SEKİZ yıl önce açılan İstanbul Adalet Sarayı’nda daha önce ölümle sonuçlanan iki intihar ve güvenlik görevlileri tarafından engellenen dört intihar girişimi yaşandı.
Adliyenin eksi üçüncü katındaki C Blok Atrium alanında yukarı doğru 11 kat bulunuyor. Her katta boyları 120-130 santim arasında demir veya camdan oluşan korkuluklar var. Adliyenin üst katlarında intihar girişimlerine karşı herhangi bir önlem bulunmuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Adalet Sarayı’ndaki ağlı önlemin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da uygulanacağını, bu yönde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, “AVM’lerde galeri boşlukları ağlarla kapatılıyor. Boşluklardaki korkulukların boyu yükseltiliyor. Galeri boşlukları büyük yapılarda mekândaki görüş mesafesi için çok önemlidir. Bu boşluklar ağlarla çevrilebilir. Riskli bölgeler esnek misina ağlar ile kapatılabilir” önerisinde bulundu.
Mimar Metin Zeydanlı da “Adliyeler gerilimin yüksek olduğu yerlerdir. Her an kavga, tartışma yaşanabilir, bir karar çıktığında cinnet anı ile karşılaşılabilir. Bir sinirle intihar olayları yaşanabilir. Bu nedenle üst katlarda ekstra güvenlik önlemi alınmalıdır. Dünyada ve ülkemizde bu tür binalarda kırılmaz temperli cam teknolojisi kullanılıyor. Adliyedeki korkuluklar 130 santim seviyesinde. Bu alan bir metre daha temperli cam ile yükseltilirse, ayak basma alanı olmayacağı için tırmanmak mümkün olmayacak” dedi.
İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLDİ
- İSTANBUL Adalet Sarayı’ndaki duruşmasının ardından adliyenin 7’nci katından atlayarak intihar eden İbrahim Özkan (35) dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkan’ın yazar eşi Seray Şahiner gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, eski CHP milletvekili Melda Onur, şarkıcı Balık Ayhan da katıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle