Adli yıl töreni üçüncü kez Beştepe’de
ADLİ tatil bugün sona erdi ve yarın 2019-2020 yeni adli yılı Cumhurbaşkanlığı’nda üçüncü kez düzenlenecek törenle başlayacak.
Yargıtay’ın beş yıl öncesine kadar geleneksel şekilde kendi binasında düzenlediği açılış töreni, 1 Eylül Pazar’a geldiği için Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yarın yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.
BAROLAR KATILMIYOR
Yargıtay’ın davet ettiği 40’ı aşkın baro, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği ve Beştepe’deki törenin kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle katılmayı reddetmişti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ise adli yıl açılış törenine katılma kararı almıştı. TBB, “TBB Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit’le birlikte adli yıl açış konuşmasını yapacaktır” açıklaması yapmıştı.
BEŞ YIL SONRA 15 DAKİKA
Metin Feyzioğlu beş yıl sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’ten sonra TBB Başkanı olarak kürsüye çıkıp, kanunla kaldırılan eski adli yıl açılışlarındaki gibi konuşacak. Törende Cirit 30 dakika, Feyzioğlu 15 dakika konuşacak.
KANUN DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
TBB ile barolar arasındaki tören çatlağına neden olan olaylar dizisi Danıştay’ın 10 Mayıs 2014 tarihindeki kuruluş yıldönümü töreninde başladı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, Feyzioğlu’nun uzun konuşmasına sinirlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte töreni terk etti. Bu olayın ardından 2 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay Kanunu’nun adli yıl açılışını düzenleyen 59’uncu maddesi kaldırıldı.
TBB ALTERNATİF TÖREN YAPTI
Yargıtay, yasal dayanağı kaldırılmasına rağmen gelenekselleşen adli yıl açılışını 2015’te Dünya Barış Günü’ne rastlayan 1 Eylül’de yaptı. Erdoğan’ın tepki gösterdiği Feyzioğlu törene çağırılmadı. TBB ise 2015 adli yılı açılışı dolayısıyla uluslararası katılımla alternatif tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
DARBE GİRİŞİMİ ADRES DEĞİŞTİRDİ
15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından adli yıl açılış töreni adres değiştirdi ve Cumhurbaşkanlığı’na taşındı. 2016-2017 adli yıl açılış töreni ilk kez Beştepe’deki 2 bin 400 kişi kapasiteli Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Tören, Yargıtay tarihinin en büyük adli yıl açılış töreni oldu. İlk kez törende bir Cumhurbaşkanı da konuştu.
HÂKİMLER AYAKTA ALKIŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken hâkim ve savcılar tarafından ayakta alkışlandı. 2016-2017 adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacağı belli olmadan önce TBB törene davet edildi. Ancak törenin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacağı medyaya yansıyınca TBB Yönetim Kurulu, 2016-2017 adli yıl açılış törenine TBB’nin katılmamasına karar verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu bu törene katılmadı.
2017’DE TÖREN YARGITAY’DA
Tepkiler üzerine 2017-2018 adli yıl açılışı yeniden Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’daki törene Kılıçdaroğlu, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katılmadı. Dinleyici olarak törene davet edilen Feyzioğlu gitmedi.
KONUŞMA GELENEĞİ GERİ GELDİ
2018-2019 adli yıl açılış töreni geçen yıl ikinci kez Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı. Erdoğan, Kırgızistan’da olduğu için törene katılmadı. Yargıtay, tüm hâkim ve savcıları törene davet etti ve katılım zorunlu tutuldu. Katılım yoğun olurken MHP, CHP, İYİ Parti liderleri ve Feyzioğlu törene gelmedi. Bu yılkiyle birlikte adli yıl açılış töreni üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.
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