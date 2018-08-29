Adli yıl açılışı yeniden Beştepe’de
1 Eylül Cumartesi gününe rastladığı için 3 Eylül’de yapılacak adli yıl açılış töreninin adresi de değişti. Yargıtay’ın her yıl geleneksel olarak kendi binasında düzenlediği açılış töreni, ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 2016-2017 adli yıl açılış töreni ilk kez Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda, 2 bin 400 kişi kapasiteli Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmıştı. Tören, Yargıtay tarihinin en büyük adli yıl açılış töreni olmuştu. İlk kez törende bir Cumhurbaşkanı konuşmuştu.
YARGI TAM KADRO KATILMIŞTI
Törende yer sıkıntısı olmadığı için Ankara Adliyesi’ndeki 485 hâkim-savcının tamamına ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri’ndeki 280 hâkim ve savcıya davetiye yollanmıştı. Darbe girişimi nedeniyle açılış törenleri iptal edilen bölge adliye mahkemelerinin başkan ve üyeleri de bu adli yıl açılış törenine tam kadro katılmışlardı.
CUMHURBAŞKANI KONUŞACAK MI?
Bazı tepkiler üzerine, geçen yıl 2017-2018 açılış töreni Yargıtay’a alınarak eskiden olduğu gibi Yargıtay Ana Bina Konferans Salonu’nda yapılmıştı. Törende bu yıl da adres değişti ve Cumhurbaşkanlığı’na alındı. Devlet zirvesi ve yargıya Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da yapılacak tören için davetiye gönderildi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor. Akşam ise TBMM’de kokteyl düzenlenecek.
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