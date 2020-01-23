Hakimlik ve Savcılık Adli Yargı sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! Sorular ve cevaplar yayında!

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Sınavları'nın (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları adayların erişimine açıldı. Öte yandan bu sınavlra ait sorular ve cevap anahtarları da açıklandı. İşte, Adalet Bakanlığı Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına ait sonuçlar beklendiği gibi erişime açıldı. İşte, ÖSYM sınav sonucu sorgulama ekranı...

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2020 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı)adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Ocak 2020 tarihinde saat 16.40'tan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.