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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adli tıp uzmanından soruşturma süreciyle ilgili dikkat çekici rapor

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Adli tıp uzmanından soruşturma süreciyle ilgili dikkat çekici rapor

Çöpteki atıklar incelenmedi... Taze kan lekeleri incelenmedi... Işıklı inceleme yapılmadı... Peki ne yapıldı?

İki adli tıp uzmanı profesör, Şule Çet’in ölümüne ilişkin hazırladıkları raporda, Çet’in dilinin tutunduğu kemiğindeki kırığın düşmeden kaynaklı olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemenin eksik olduğuna da dikkat çekildi.

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davanın önceki günkü duruşmasında Çet ailesinin avukatları mahkemeye, Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz tarafından hazırlanan bir rapor sundu. Raporda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

‘ELLE BOĞMADA OLUR’

Çet’in Hyoid kemik (dilin tutunduğu kemik) sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık tespitine işaret edilen raporda şu bilgilere yer verildi: “Ekimozlu hyoid kemik kırığı, boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığını gösterir(...) Sonuç olarak; Şule Çet’in otopsisinde tespit edilen ‘hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık’ bulgusunun, kişi canlı iken boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığının göstergesi olduğu, bunun yüksekten düşme sonucu da oluşabileceği ancak Adli Tıp literatürüne göre ekimozlu hyoid kemik kırıklarının boyna bası olgularından, yüksekten düşme olgularına göre çok daha sık görüldüğü belirtilmektedir”

Adli Tıp Kurumu, dava dosyasına sunduğu raporda, Çet’in sağ el 3 ve 4’üncü parmaklarının altında şüpheli Berk Akand’a ait olan DNA örnekleri bulunduğunu tespit etmişti. Sanık Akand savunmasında, DNA’sının “tokalaşma” ile geçmiş olabileceğini iddia etmişti. Raporda “Adli Tıp literatürüne göre, kısa süreli temas sonucundan tokalaşan kişilerden tırnak altı bölgesine doku geçmesinin beklenen bir durum olmadığı” ifade edildi.

İŞTE O EKSİKLER

Raporda, olay yeri inceleme görüntüleri ve tutanakları ile laboratuvar tetkik sonuçları değerlendirildiğinde, olay yerinde yapılan incelemenin eksik olduğuna da dikkat çekildi. Raporda eksik yapılan işlemler ise özetle şöyle sıralandı:

Olay yerinde sperm, kan vb biyolojik leke tespiti için değişik dalga boylarında ışıklı inceleme yapılmamıştır.

Çöpteki atıklar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamıştır.

Olay yerinde masalar, lavabolar ve halılar üzerinde birçok taze ve kurumuş leke mevcut olup, bunlar üzerinde biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamıştır.

Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
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