Adli Tıp raporu hazırlandı... En fazla siyanür Yaşar Yetişkin’de çıktı

Fatih’te yaşadıkları apartmanda hayatını kaybeden Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma önemli bir gelişme yaşandı. 4 kardeşin ölümüyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu yetkileri hazırladıkları raporu soruşturmayı yürüten savcılığa gönderildi. Raporda 4 kardeşin hidrojen siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp her kardeş için ayrı ayrı rapor hazırlandı. Raporlarda:



-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde model olarak çalışan Oya Yetişkin hakkındaki raporda “Kanda alkol bulunmadığı, 5,40 mg siyanür bulunduğu, mide içerisinde siyanür bulunduğu kayıtlıdır. Oya Yetişkin isimli cesedin Adli tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan otopsi ve tetkiklerinde kişinin ölümünün siyanür intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” denildi.



-Yaşar Yetişkin hakkında hazırlanan raporda “Kanda alkol bulunmadığı, 12,87 mg siyanür bulunduğu, kişinin ölümünün siyanür intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” denildi.



-Kamuran Yetişkin hakkında hazırlanan raporda “Kanda alkol bulunmadığı, 7.50 mg siyanür bulunduğu, kişinin ölümünün siyanür intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” denildi.



-Cüneyt Yetişkin hakkında hazırlanan raporda “Kanda alkol bulunmadığı, 9,86 mg siyanür bulunduğu, mide içerisinde siyanür bulunduğu, kişinin ölümünün siyanür intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” denildi.



BİR KARDEŞ FARKLI ODADA ÖLMÜŞ



4 kardeşin ölümüyle ilgili olay günü hazırlanana tutanakta bir kardeşin diğerlerinden farklı bir odada ölü bulunduğu belirtildi. Olay yeri tutanağında şu ayrıntılara yer verildi “Daire içerisinde salon kapısının açık vaziyette olduğu görülmüş, kontrol amaçlı içeri girdiğimizde evin salon kısmında tek kişilik yatakta 1 kadın şahsın ex olduğu ve aynı salon içerisinde ayrı kanepelerde 1 erkek ve 1 kadın şahsın ex olduğu, evin diğer odaları kontrol edildiğinde penceresi için olan diğer odada kanepe üzerinde 1 erkek şahsın ex olduğu görülmüştür. Kontrol amaçlı diğer yerleri kontrol etmeye çalıştığımız esnada evin salon kısmına açılan açık vaziyetteki kapının cam bölümünün üzerinde ‘dikkat, siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin, tehlikelidir’ ibareli yazının görüldüğü” belirtildi.



“SORUŞTURMA DÜŞEBİLİR”

Yetişkin kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturmayı takip eden avukat Aydın Egemen açıklamasında “Raporlara göre 4 kardeşin ölümünün siyanür zehirlenmesi sonucu vukuu bulunduğu belirlenmiştir” denildi. Avukat Egemen, olayın intihar sonucu olması nedeniyle soruşturmanın düşebileceğini belirtti. Hayatını kaybeden 4 kardeş Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından İstanbul’da toprağa verilmişti.