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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.03.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

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Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 71 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak. Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre, sözleşmeli personel alımı tamamlanacak. Peki, Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 71 sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre, sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecek. Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 25 Mart saat 10.00'da başlayacak, 5 Nisan saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili şartlarını taşıması gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, kurumun "www.atk.gov.tr" adresinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre, KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacak.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak ve sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

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