Adli Tıp fermuarı çözemedi
İstanbul Gümüşsuyu’nda 8,5 yıl önce bir apartmanın boşluğunda cesedi bulunan Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) ölümüne ilişkin Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Erköseoğlu’nun olay günü üzerinde olan elbiseyi giyen bir kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağına dair raporda “Maktuleye ait elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı bir veya iki el yardımı ile tek başına kapatılıp kapatılamayacağı hususunun adli tıbbi bir durum olmadığı, adli tahkikatça tarafınızca aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.
‘SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM’
Genç kızın cesedi bulunduğunda iç çamaşırı tersti. Elbisesinin kol kısmı giyilmemişti. Düştüğü iddia edilen pencerede ona ait iz bulunamamıştı. O elbiseyi tek başına giyip fermuarını çekip çekemeyeceği, Paksoy kardeşlerin cinayetle yargılandığı davanın en kritik sorusu haline gelmişti. Ancak Adli Tıp’ın raporu da düğümü çözmedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Can Paksoy “Mahkemenize 4 Adli Tıp raporu geldi. 4 defadır da rapor lehimize çıktı. Tüm samimiyetimizle bildiklerimizi anlatmamıza rağmen 9 senedir yargılanıyoruz. Bize her türlü provokatörlük yapılıyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ağabeyim kimseyi öldürmedi. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, Erköseoğlu Ailesi’nin avukatlarının Adli Tıp raporuna beyanda bulunmaları için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.
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