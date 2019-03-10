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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adli Tıp fermuarı çözemedi

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Adli Tıp fermuarı çözemedi

İstanbul Gümüşsuyu’nda 8,5 yıl önce bir apartmanın boşluğunda cesedi bulunan Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) ölümüne ilişkin Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Erköseoğlu’nun olay günü üzerinde olan elbiseyi giyen bir kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağına dair raporda “Maktuleye ait elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı bir veya iki el yardımı ile tek başına kapatılıp kapatılamayacağı hususunun adli tıbbi bir durum olmadığı, adli tahkikatça tarafınızca aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

Adli Tıp fermuarı çözemedi

‘SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM’

Genç kızın cesedi bulunduğunda iç çamaşırı tersti. Elbisesinin kol kısmı giyilmemişti. Düştüğü iddia edilen pencerede ona ait iz bulunamamıştı. O elbiseyi tek başına giyip fermuarını çekip çekemeyeceği, Paksoy kardeşlerin cinayetle yargılandığı davanın en kritik sorusu haline gelmişti. Ancak Adli Tıp’ın raporu da düğümü çözmedi. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Can Paksoy “Mahkemenize 4 Adli Tıp raporu geldi. 4 defadır da rapor lehimize çıktı. Tüm samimiyetimizle bildiklerimizi anlatmamıza rağmen 9 senedir yargılanıyoruz. Bize her türlü provokatörlük yapılıyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ağabeyim kimseyi öldürmedi. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, Erköseoğlu Ailesi’nin avukatlarının Adli Tıp raporuna beyanda bulunmaları için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2019) 2
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