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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ/İSTANBUL
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adli Tıp akrabalık bağını araştırıyor

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Adli Tıp akrabalık bağını araştırıyor

Taksim Polis Merkezi’nde gözaltındayken polis kurşunuyla ölen Nijeryalı Festus Okey’in davası DNA incelemesini bekliyor.

Devletin 12 yıldır bulamadığı aileyi Güney Afrika’da bulan iki gönüllü, Festus Okey’in ailesinden aldıkları DNA örneğini cinayet davasına bakan İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme Festus Okey’in kan bağı için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. DNA uyuşursa, Festus Okey’in ailesinin müdahil olacağı dava baştan görülecek.
Festus Okey, 20 Ağustos 2007’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybetti. 13 Aralık 2011 tarihindeki kararda, katil zanlısı polis Cengiz Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okey Ailesi’nin müdahilliğine ilişkin bir karar verilmediği için kararı bozdu.

Avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu 3 Ağustos 2019’da ailenin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrine gitti. Ocak ve Cennetoğlu, Okey’in annesi Love Ogu ile Tochukwu ve Wisdom kardeşlerin vekâletnamesi ile DNA örneklerini aldı. Bu evraklara bir ülkeden alınmış belgenin diğer ülkede geçerli sayılmasını sağlayan apostil şerhi vuruldu.

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