Adli Tıp akrabalık bağını araştırıyor
Taksim Polis Merkezi’nde gözaltındayken polis kurşunuyla ölen Nijeryalı Festus Okey’in davası DNA incelemesini bekliyor.
Devletin 12 yıldır bulamadığı aileyi Güney Afrika’da bulan iki gönüllü, Festus Okey’in ailesinden aldıkları DNA örneğini cinayet davasına bakan İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkeme Festus Okey’in kan bağı için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. DNA uyuşursa, Festus Okey’in ailesinin müdahil olacağı dava baştan görülecek.
Festus Okey, 20 Ağustos 2007’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybetti. 13 Aralık 2011 tarihindeki kararda, katil zanlısı polis Cengiz Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okey Ailesi’nin müdahilliğine ilişkin bir karar verilmediği için kararı bozdu.
Avukat Alptekin Ocak ve sanatçı Banu Cennetoğlu 3 Ağustos 2019’da ailenin yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrine gitti. Ocak ve Cennetoğlu, Okey’in annesi Love Ogu ile Tochukwu ve Wisdom kardeşlerin vekâletnamesi ile DNA örneklerini aldı. Bu evraklara bir ülkeden alınmış belgenin diğer ülkede geçerli sayılmasını sağlayan apostil şerhi vuruldu.
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