Adli tatil ne zaman bitiyor?
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli tatilin ne zaman biteceği ise adliyelerde hukuki işlemleri olan pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor?
Yaklaşık bir ay önce başlayan 2019 adli tatilin bitiş tarihi, ağustos ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. İşte, adli tatilin biteceği tarih hakkında tüm ayrıntılar...
Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davaların görülmesine adli tatilde de devam edilecek.
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