Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2019-2020 adli tatil tarihleri
Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hukuki işlemlerinin takiplerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, 2019-2020 yılı içerisinde adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte, birçok vatandaşın merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor sorusu birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı adli tatil tarihi, bu yıl da çok farklılık arz etmeyecek. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
22 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davaların görülmesine adli tatilde de devam edilecek.
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