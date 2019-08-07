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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2019-2020 adli tatil tarihleri

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Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2019-2020 adli tatil tarihleri

Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre hukuki işlemlerinin takiplerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, 2019-2020 yılı içerisinde adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte, birçok vatandaşın merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler

Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor sorusu birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Adliyelerde devam eden davaları olan ya da hukuki işlem başlatmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı adli tatil tarihi, bu yıl da çok farklılık arz etmeyecek. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

22 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davaların görülmesine adli tatilde de devam edilecek.

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