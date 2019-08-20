Adli tatil dönemi ne zaman bitecek?
Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izinli olduğu dönem için adlandırılan adli tatilin biteceği tarih, yargı mercilerinde işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dava süreçlerine adli tatil dönemi dolasıyla ara verilen binlerce kişi internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, adli tatil dönemi ne zaman bitecek? Adli tatil kaç gün sürer? İşte, o konuya dair merak edilen bilgiler.
Temmuz ayı itibariyle başlayan ve adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam ediyor. Ancak, bu davaların dışında yargı işlemleri olan kişiler, adli tatil sürecinin biteceği tarihi merak ediyor. Peki, adli tatil hangi tarihler arasında yapılır? Adli tatilin bitmesine kaç gün kaldı? İşte, 2019 adli tatil süreci hakkında detaylar.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. 22 Temmuz tarihinde başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davaların görülmesine adli tatilde de devam edilecek.
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