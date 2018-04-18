Adli kontrole itiraz etti

Karadayı, ‘yurtdışına çıkış yasağı ve ayda bir imza verme’ kararının kaldırılmasını, kaldırılmadığı takdirde de aylık imza atma zorunluluğunun 3 ayda bir olarak uygulanmasını talep etti. Aralarında Karadayı’nın da bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutuklanma talebini reddederek, yurtdışına çıkış yasağı getirmiş ve her ayın birinci gününde oturduğu yere en yakın güvenlik biriminde oluşturulacak deftere imza atılmasına hükmetmişti.



Karadayı, avukatı Erol Aras aracılığıyla adil kontrol kararına itiraz etti. Avukat Aras, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde şunları belirtti: “Müvekkil 87 yaşında, kanser ameliyatı geçirmiş, ağır kanser hastası bulgularına sahip ve büyük yürüme zorlukları çeken bir kimsedir. Eğer adli kontrol tedbirlerinin tamamının kaldırılması sayın mahkemece düşünülmüyor ise aylık imza atma zorunluluğunun kaldırılması ya da 3 ay gibi daha uzun bir süreye uzatılmasına karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.”



