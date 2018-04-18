Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adli kontrole itiraz etti

    Adli kontrole itiraz etti

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    18.04.2018 - 00:06 | Son Güncelleme:

    28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, mahkemenin adli kontrol kararına itiraz etti.

    Karadayı, ‘yurtdışına çıkış yasağı ve ayda bir imza verme’ kararının kaldırılmasını, kaldırılmadığı takdirde de aylık imza atma zorunluluğunun 3 ayda bir olarak uygulanmasını talep etti. Aralarında Karadayı’nın da bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutuklanma talebini reddederek, yurtdışına çıkış yasağı getirmiş ve her ayın birinci gününde oturduğu yere en yakın güvenlik biriminde oluşturulacak deftere imza atılmasına hükmetmişti.

    Karadayı, avukatı Erol Aras aracılığıyla adil kontrol kararına itiraz etti. Avukat Aras, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde şunları belirtti: “Müvekkil 87 yaşında, kanser ameliyatı geçirmiş, ağır kanser hastası bulgularına sahip ve büyük yürüme zorlukları çeken bir kimsedir. Eğer adli kontrol tedbirlerinin tamamının kaldırılması sayın mahkemece düşünülmüyor ise aylık imza atma zorunluluğunun kaldırılması ya da 3 ay gibi daha uzun bir süreye uzatılmasına karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.”

    Etiketler: ismail hakkı karadayı , 28 şubat davası , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri