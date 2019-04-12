Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, silahlı soygun yaptı
Gaziantep'te kar maskesi takıp av tüfeğiyle girdiği kuaförde soygun yapan B.Ç. (18), polis tarafından yakalandı. B.Ç.'nin 3 gün önce de bıçakla otomobili gasbettiği ve mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay, geçen çarşamba günü Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç. yüzüne kar maskesi takarak av tüfeği ile cadde üzerindeki kuaföre girdi. Burada rastgele ateş eden B.Ç., iş yeri sahibinin üzerindeki paraları alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadelerini alarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen B.Ç. olduğunu belirledi. Polis, gasp şüphelisi B.Ç.'yi adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen B.Ç.'nin 3 gün önce otomobili bıçak kullanarak gasbettiği ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.Ç., adliyeye sevk edildi.
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