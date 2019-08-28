Adli emanette kahreden hata

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdli emanette kahreden hata
GeriGündem Adli emanette kahreden hata
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adli emanette kahreden hata

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Adli emanette kahreden hata

Karakolda cinayete kurban giden kardeşinin eşyalarını İstanbul Adalet Sarayı adli emanet deposundan alan Turgay Dinç büyük bir şok yaşadı. Kardeşini öldürmekle suçlanan Hafez İshak Arbab Jeibriel’in eşyalarını emanet torbasında gören Dinç: “Kardeşimin katili cezaevinde ama eşyaları bizim evde. Telefonu, tespihi ve ilaçlarını bizim torbaya koymuşlar. Acımız ikiye katlandı” dedi.

Aksaray’da 2016 yılı Mart ayında, İstanbul’a göçmen olarak gelen Sudan vatandaşı Hafez İshak Arbab Jeibriel (39) bıçakla yaralama suçundan gözaltına alındı. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Jeibriel ülkesine geri gönderilmesi için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Bu sırada karıştığı bir kavgadan dolayı gözaltına alınan Tuncay Dinç (41) ve Gökhan Gün (30) de karakolda Sudanlı Jeibriel’in kaldığı nezarethaneye konuldu. Sabah 05.00 sıralarında Sudanlı Jeibriel, ayakkabısına sakladığı bıçakla önce Gökhan Gün’e saldırdı. Sonra da Tuncay Dinç’i boyun ve karın boşluğundan bıçakladı. Dinç kaldırıldığı hastanede öldü. Sanık Jeibriel, Tuncay Dinç’i öldürdüğü için müebbet hapis, Gökhan Gün’ü yaraladığı için de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CİNAYET DELİLLERİ DE TORBADA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Basşsavcılığı Emanet Memurluğu, Tuncay Dinç’in babası Ali Dinç’e tebligat göndererek eşyasını almak üzere emanet memurluğuna müracaat etmesini istedi. Tuncay Dinç’in ağabeyi Turgay Dinç geçen perşembe günü Adli Emanet Bürosu’na gitti. Turgay Dinç’e bir emanet torbası verildi. Dinç eve döndüğünde, kardeşine ait eşyaların yanında olay yerinden toplanan tüm delillerle birlikte parmak izleri, svap örnekleri, cam ve pet şişelerin de emanet torbasında olduğunu gördü. Cinayet şüphelisine ait eşyaların acılarını ikiye katladığını anlatan Turgay Dinç “Adli emanette önüme bir çuval koydular. Kardeşimin bu kadar eşyasının olmadığını söyledim. Çok şaşırdım. Torbayı eve götürdüğümde şoka uğradım. Torbada kardeşimin montu vardı. Geri kalanlarının hepsi olay yeri inceleme tutanaklarıydı. Delil torbaları da çuvaldaydı. Kardeşimi öldüren adamın eşyaları da torbadaydı. Torbada adamın telefonu, tespihi, ilaçları, ifadeleri vardı. Emanet torbasını ne yapacağımızı bilmiyoruz. Katilin eşyalarını gördüğümüzde acımız ikiye katlandı. Eşyaları atmaya da korkuyoruz. Katilin eşyaları ile aynı evde yaşıyoruz. Sabah uyandığımda katilin eşyalarını görünce üzülüyorum, olay aklıma geliyor. Bu hata düzeltilmelidir, sorumlular ceza almalıdır” dedi.

KARAKOLDAKİ POLİSLERE DAVA

Sudanlı Jeibriel’i ayakkabısın altına gizlediği bıçakla nezarethaneye koyan Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’nde görevli beş polis hakkında da iddianame düzenlendi. Savcılık, polis memuru A.A., E.Y., M.Ç., M.E. ve M.O. hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mağdur avukatları, olayın ağır ihmal sonucu meydana gelmesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesi talebinde bulundu. Öte yandan Tuncay Dinç’in avukatları, polislerin ihmalinden dolayı İçişleri Bakanlığı’na 510 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Konya'da facia! Feci şekilde can verdiler
Gördükleri karşısında şoke oldular! Hemen polise haber verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli açıklamalar
16 yaşındaki şoför şarampole uçtu! 1'i ağır 4 yaralı...