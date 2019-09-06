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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)
06.09.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Adıyaman'daki cinayetten etkilenip, eşini uyurken keserle öldürmüş!

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KONYA'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53), keserle öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini sürekli kıskandığını, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç'ın, nisan ayında Adıyaman'da bir kadının 40 yıllık eşini keserle başına vurarak öldürmesinden esinlendiğini söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polise arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRDÜ

Emniyete götürülen Fadik Sağdıç, ifadesinde, eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştığını, ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden beri eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç ifadesinde, ''1'i kız 3 çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürekli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Ben de merak edip pencereden baktım. 'Neden baktın. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu'' dedi.

KOCASINI ÖLDÜREN KADININ ETKİLENİP, AYNI YÖNTEMİ UYGULAMIŞ

Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, ''Daha önce haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum'' diye konuştu.

Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi.

Fadik Sağdıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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