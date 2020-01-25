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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 20:54,Son Güncelleme:/

Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi

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Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun tahliyesine karar verildi. Cezaevinde kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200’ü Gaziantep’in İslahiye ilçesine sevk edildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden sonra Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmı çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeleri kararlaştırıldı. Akşam saatlerinde otobüslere bindirilen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 200 hükümlü ve tutuklu İslahiye’deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.

Jandarma ekiplerinin eskortluğu ve zırhlı araçlar ile geniş güvenlik tedbirleri altına gelen otobüsler İslahiye cezaevine girdi. 

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