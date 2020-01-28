Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yapılarak arama yapıldı. Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 11 gram metaamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler üzerinden uyuşturucu çıkan A.F., T.B., C.B., M.U., A.S., A.A., A.Ç., A.Y., Y.K., G.Ö., Y.F., A.K., G.Y., C.S, H.T., Y.K., A.B., C.Y., M.D. ve S.A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.