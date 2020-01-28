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Mahir ALAN (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı

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Adıyaman'da uyuşturucuya 20 gözaltı

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu çıkan 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda yapılan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan şüpheliler üzerinde kimlik kontrolü yapılarak arama yapıldı. Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, 11 gram metaamfetamin, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler üzerinden uyuşturucu çıkan A.F., T.B., C.B., M.U., A.S., A.A., A.Ç., A.Y., Y.K., G.Ö., Y.F., A.K., G.Y., C.S, H.T., Y.K., A.B., C.Y., M.D. ve S.A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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