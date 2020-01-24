MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama
GeriGündem Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 24.01.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, POS cihazıyla tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki 9 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet almadan faiz karşılığında POS cihazından çekim yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 9 POS cihazına el konulurken, M.K., S.Ö. ve Z.K. ise gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.K. ve S.Ö., tutuklanırken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle