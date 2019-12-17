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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
17.12.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait 90 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adıyaman'a sikke getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Besni ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurduğu otomobilde üzerinde çeşitli figürler bulunan 90 sikke ele geçirdi. Eserlere el koyan jandarma, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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