Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Baba ailesi, dün akşam evlerinde sobayı yakıp uyudu. Bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan aile bireyleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlediği 4 kişiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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