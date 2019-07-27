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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.07.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Adıyaman'da şehit polis için tören

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Adıyaman'da şehit polis için tören

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu hastaneden alınarak, mesai arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde Adıyaman Valiliği bahçesindeki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, törende yaptığı konuşmada, Adıyaman halkının şehidine sahip çıktığını belirterek, "Şehidim Taha kardeşimden razıyım, kendisine giydirilen polis üniformasının, bayrağının ve silahının hakkını verdi. Şehidime Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." dedi. 

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Uluçay'ın naaşı, Adıyaman Havalimanı'na götürülerek, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

 

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