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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADIYAMAN (İHA)
09.06.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Cesedine iple bağlanmış taşlar çıktı

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Kan donduran olay! Cesedine iple bağlanmış taşlar çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 9 çocuk babası Osman Doğan'ın Atatürk Barajı göletinde cesedine ulaşıldı. Cesette bağlı olan bir torba içerisinden taşlar çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’dan Kahta ilçesine gelen 9 çocuk babası 59 yaşındaki Osman Doğan, 8 gün önce aniden ortadan kayboldu. Yakınları tarafından her yerde aranan Doğan’ın bulunması için medyada da haberler çıktı. Her yerde aranan Doğan, sabah saatlerinde Kahta ilçesinin Horik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göletinde vatandaşlar tarafından görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise botla cesedin bulunduğu yere gitti. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan ve daha sonra bota alınan Osman Doğan’ın cesedi kıyıya getirildi.

BELİNE BAĞLI TORBADA TAŞLAR ÇIKTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılarak kıyıya getirilen 9 çocuk babası Osman Doğan’ın iple beline bağlanmış bir torba bulundu. Polis ekipleri ile jandarma ekipleri bağlı olan torba içerisinde 20-25 kilogramağırlığında taşlarla karşılaştı. Olay yerinde ilk incelemesi yapılan Osman Doğan’ın cesedi Kahta ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 gün boyunca her yerde aranan ve daha sonra cesedine ulaşılan Osman Doğan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Osman Doğan’ın beline bağlı olan torba içerisinde çıkan taşların olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu akıllarda soru işareti olarak bıraktı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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