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Mahir ALAN/ BESNİ(Adıyaman) (DHA)
23.12.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Adıyaman'da izinsiz kazıya 2 gözaltı

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Adıyaman'da izinsiz kazıya 2 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Oyratlı köyü sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazıda kullanılan kazma, kürek, dedektör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

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