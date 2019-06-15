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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Adıyaman'da iki kardeşten haber alınamıyor! Şoke eden iddia...

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Adıyaman’da biri kadın 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen yaşı küçük iki kardeşten haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Savfan ile 12 yaşındaki ağabeyi Taha Çetinkaya iddiaya göre, biri bayan iki kişi tarafından plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobile bindirilerek götürüldü. Kimsenin tanımadığı her iki şahıs tarafından otomobile bindirilerek götürülen iki kardeşten bir daha haber alınamadı.

Yaklaşık 1 yıldır eşinden ayrı olan ve mahkemenin verdiği vekaletle çocuklarına bakan, aynı zamanda 5 yıl önce yaşadığı beyin kanamasından dolayı rahatsızlık yaşayan baba Seyfettin Çetinkaya ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri her iki kardeşin fotoğraflarını alarak bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri aynı zamanda bölgede bulunan bütün kameraları da incelemeye alırken her iki kardeşin otomobile bindirildiğini gören kişilerinde ifadelerine başvurdu. Şuan her yerde aranan her iki kardeşin bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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