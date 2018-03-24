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    Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga şehri ayağa kaldırdı

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbiriyle taş ve sopalarla kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerineÿsağlık ve özel harekat polisleri geldi.

    Polisler kavgaya karışanları güçlükle ayırırken,yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Özel harekat polisleri ise olası başka bir olay çıkmasına karşı güvenlik önlemi aldı. Kavgada bir otomobilin de camları kırıldı. Soruşturma sürüyor.

    Şahısların yakınlarının da katıldığı kavgada bıçak ve kesici alet kullanıldı. Kavgada 1 kişi bıçakla, 7 kişi ise taş, soba ve sert cisimler ile yaralandı. Kavga esnasında bir aracın camı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga şehri ayağa kaldırdı

    Polis taraftarları yatıştırmakta güçlük çekerken, takviye olarak özel harekat polisleri çağırıldı. Polis ekipleri kavga olayıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

    Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga şehri ayağa kaldırdı

    Etiketler: yaralı , NoMobil , gündem
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