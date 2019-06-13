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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.06.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Adıyaman'da görüldü

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Adıyaman'da görüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Türk Semenderi veya Lekeli Semenderi diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata görüldü.Ülkemizin Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Türk Semenderi, Gölbaşı - Malatya kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde gören vatandaşlarda merak uyandırdı.

Lübnan, Suriye, İran, Irak ve İsrail’in yanında ülkemizde de yaşadığı bilinen Türk Semenderi, Adıyaman Üniversitesi tarafından desteklenen ‘Adıyaman İlinin Kurbağaları’ adlı proje kapsamında Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve ekibi tarafından Adıyaman’da yaşadığı ilk kez 2018 yılında tespit edilerek bilim dünyasına duyurulmuştu.

Uluslararası Doğa Koruma Örgütü (IUCN) tarafından NT (Near Threatened= Tehlike altına girebilir) kategorisinde bulunan bir Türk Semenderi'nin yakın gelecekte neslinin tehlike altına girebileceği belirtiliyor.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, semender ile ilgili “Vücutları oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı lekeler bulunur. Karın tarafı siyahımsı gri, bazen küçük sarı lekelidir. Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık habitatlarda yaşarlar. Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Lekeli Semender'in yaşadığı ortamlarda derin olmayan suların bulunması, üremeleri için gereklidir. Gündüzleri gizlenip gece aktiftirler. Sadece yağmurdan sonra gündüzleri görülebilirler. Çok ağır hareket ettiklerinden dolayı araçlar tarafından ezildikleri bir çok kez görülmüştür. Yağmur sonrası aktif olduklarından halk arasında bazen “Yağmur Böcüğü” olarak adlandırılır. Çoğu besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve özellikle toprak solucanı teşkil eder. Üreme zamanı erkek koku duyusu yardımı ile dişisini bulur. Bunlarda eşlerine kur yapma mevcuttur. Lekeli Semender'in döllenmiş yumurtaları yaklaşık 10 aylık sürede gelişir. Sonuçta dişi larvalarını yakındaki derin olmayan suya bırakır. Başkalaşımını tamamlayan larvalar suyu terk eder. Lekeli Semenderler yüzemez, bu nedenle derin sularda boğulurlar. Bu yüzden genellikle su içinde bulunmazlar. Halk tarafından kertenkele zannedilen Lekeli Semender esasında bir kuyruklu kurbağa türüdür. Başın hemen gerisinde bulunan zehir bezlerinden 10-15 cm kadar zehir fışkırtabilirler. İnsanın gözüne gelirse acı verir ve geçici bir süre görme bozukluğuna neden olabilir. Ancak kolay kolay zehir fışkırtmaz. Ele alındığında herhangi bir tehlike oluşturmaz. Bu nedenle insanlara bir zararı yoktur” şeklinde bilgi verdi.

Adıyamanda görüldü

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