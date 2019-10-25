Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan N.A. ile G.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan G.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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