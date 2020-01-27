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Mahir ALAN/DHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da dehşet anları! Döner bıçağıyla kovaladı...

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Adıyaman'da dehşet anları! Döner bıçağıyla kovaladı...

Adıyaman’da iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan birisi diğerini sokakta döner bıçağı ile kovaladı, yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki şüpheli arasında cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi belinden çıkardığı döner bıçağı ile tartıştığı kişiyi cadde ortasında kovaladı. Çevrede bulunanlar ellinde döner bıçağı olan kişiye müdahale etti. Diğer kişi ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Döner bıçaklı kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyamanda dehşet anları Döner bıçağıyla kovaladı...

Adıyamanda dehşet anları Döner bıçağıyla kovaladı...


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