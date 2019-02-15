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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
15.02.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

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Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

Adıyaman'da arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan 34 ortaokul öğrencisinden 27'sinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi. Ankara'dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. Diğer 7 öğrencinin taburcu edildiği, dezenfeksiyon işlemleri için 1 gün tatil edilen okulda eğitime yeniden başlandığı bildirildi.

Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34'ü mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Öğrencilerden alınan kan örnekleri, Ankara'ya gönderildi. Burada yapılan tahlillerde 27 öğrencinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı ve tedavi görmeleri gerektiği belirlendi.

AMBULANS UÇAKLA ANTİDOT GETİRİLDİ

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'ın koordinasyonu ile Ankara'dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. Gözetim altında tutulan 27 öğrencinin eğitimlerinin aksamaması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler hastanedeki tedavi sürecinde öğrencilere eğitim verecek.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "Ayın 13'ünde Adıyaman'daki bir ortaokulda çocuklardan birinin okula cıva getirmesi sonucu sınıfta 33 öğrencinin cıva ile temas ettiğini öğrendim. Milli Eğitimle görüşüp, çocukların aileleriyle görüşüp, hastaneye getirdik. Çocuklar müşahede altına alındı. Yaptığımız kan tahlillerini Ankara'ya gönderdik, dün sonuçları aldık, çocuklardan 27 tanesinin tedavi edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Dün akşam Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Valimiz de iletişimde bulunarak ambulans uçakla antidotları getirdik. Bugün çocukların tedavisi başlandı. 5 günlük bir tedavi alacaklar. Hepsinin genel durumu iyi. Takiplerinde problem olursa hastanemizde gerekli işlemler yapılacak. Bu 5 günlük süreç içerisinde 3'üncü gününde tekrar kan tahlili alıp gönderilecek. Gönderdiğimiz kan sonuçlarına göre tedavileri tekrardan belirlenecek. Şu an genel durumları iyi, aileler ile görüşüldü. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşüldü. Çocuklar hastanede kaldıkları sürede öğretmen görevlendirilecek, çocukların eğitimi hastanede devam edecek. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

OKUL VE EVLERDE TEMİZLİK YAPILDI

Olayın ardından AFAD ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle okul ve öğrencilerin yaşadığı evlerde cıva arayarak inceleme yaptı. Polisin önlem aldığı okulda Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dezenfeksiyon işlemi yaptı. Çalışmaların ardından okulda bugün yeniden eğitime başlandı.

Adıyaman'da cıva kâbusu
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Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı
Okuldaki cıva kâbusu devam ediyor... AFAD görevlileri her yerden topladı
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