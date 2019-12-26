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İHA
26.12.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Adıyaman'da bir ilçede okullara kar tatili

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Adıyaman'da bir ilçede okullara kar tatili

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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