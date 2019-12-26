Adıyaman'da bir ilçede okullara kar tatili

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.