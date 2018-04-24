Adıyaman'da bir deprem daha! Yaralılar var

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.09'da AdıyamanSamsat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı yaptığı açıklamada, "Yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var" dedi.