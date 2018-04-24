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    Adıyaman'da bir deprem daha! Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Adıyaman'da saat 03:34'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Samsat ilçesi olduğunu açıkladı. Sabah saat 07:50'de 3., saat 09.09'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    • Adıyaman depreminden sonra işte ilk görüntüler
    • Adıyaman depreminden sonra işte ilk görüntüler
    • Adıyaman depreminden sonra işte ilk görüntüler
    • Adıyaman depreminden sonra işte ilk görüntüler

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

    Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.09'da AdıyamanSamsat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

    Adıyamanda 5.1lik deprem... 13 yaralı var... Okullar tatil...Adıyaman'da 5.1'lik deprem... 13 yaralı var... Okullar tatil...

    Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı yaptığı açıklamada, "Yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var" dedi.

    Etiketler: Kandilli , rasathane , gündem
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