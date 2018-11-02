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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADIYAMAN (İHA)
02.11.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Adıyaman'da bin 500 yıllık çizimler bulundu

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Adıyaman'da bin 500 yıllık çizimler bulundu

Adıyaman’da yeni tespit edilen bir mağarada Doğu Roma Dönemi'ne ait bin 500 yıllık Malta Haçı’na rastlandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Küllüce köyü sınırlarında Fırat Nehri kıyısında bulunan sarp kayalıklar üzerinde köylülerin ihbarı üzerine bulunan mağarada, Doğu Roma Dönemi'ne ait bin 500 yıllık Malta Haçı çizimi bulundu. Mağaranın giriş kısmında daire içerisinde 2 adet Malta Haçı bulunurken, ağ bezemesi içerisinde 1 adet haç bulunuyor. Kırmızı boyayla yapılan bu çizimlerin Adıyaman’da ilk kez görüldüğü belirtildi. Yine aynı mağara içerisinde 2 adet ayak izi ve 1 adet sunum çukuru bulundu. Mağaranın Hristiyanların ayin yaptığı dini bir alan olduğu sanılıyor.

Mağarada incelemede bulunan Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaklaşık 1 ay önce köylülerin ihbarı sonucu mağarayı keyfettiklerini belirtti. Mağaranın 5 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda olduğunu söyleyen Alkan, “Bu mağara kireç taşından yapılmış olup doğal bir mağaradır. Mağaranın Kuzey girişinde ise kırmızı boyama tekniği ile yapılmış olan daire içerisinde Malta Haçı ve ağ bezemesi içerisinde Malta Haçı bulunmaktadır. Bu Malta haçlarının Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir. Malta haçlarından yola çıkarak bu alanın Hristiyanların ayin yaptığı alan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Hemen içerisinde sunum çukurları bulunmaktadır. Bu sunum çukurları da yine libasyon (sunum) yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik” dedi.

Vatandaşlar ise Adıyaman’da bir çok mağaranın yer aldığını ancak böyle çizimleri olan bir mağarayı ilk kez gördüklerini ifade ederek, buranın turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

Adıyamanda bin 500 yıllık çizimler bulundu


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