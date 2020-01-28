MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı
GeriGündem Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sercan SAKAR (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı

ADIYAMAN’da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle