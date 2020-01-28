Adıyaman'da arama kararı bulunan 16 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yapılan çalışmada, tehdit, kasten yaralama, gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 şüphelinin sorgusu ise devam ediyor.