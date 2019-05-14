Adıyaman'da 8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da 8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü bulundu
GeriGündem Adıyaman'da 8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
14.05.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Adıyaman'da 8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8 tonluk kaya üzerinde Roma dönemine ait ayrılığı anlatan kabartma figürü bulundu.

10
  • 8 tonluk kayada Roma dönemine ait ayrılık figürü
  • 8 tonluk kayada Roma dönemine ait ayrılık figürü
  • 8 tonluk kayada Roma dönemine ait ayrılık figürü
  • 8 tonluk kayada Roma dönemine ait ayrılık figürü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kahta'ya bağlı Tüten Ocak köyünde kaya parçasının üzerindeki ilginç kabartmayı görenler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kayanın üzerinde Roma dönemine ait eşi ölen bir kişinin veda kabartması olduğu anlaşıldı.

Ekipler, vinç yardımıyla TIR'a yüklediği 8 ton ağırlığındaki kaya parçasını Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirdi. Müze Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan alana bırakılan Roma dönemine ait kabartma, ziyaretçilere açıldı.

Kayanın üzerindeki figürün, Roma dönemine ait bir kadın ve erkeğin ayrılık sahnesini anlattığını belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:
"Kahta ilçesi Tüten Ocak köyünde yaklaşık 8 ton ağırlığında bir taş, hemen üzerinde ise bir kadın, bir erkek kabartması bulunmaktadır. Bu kabartmada ise tokalaşma sahnesi gözlemekteyiz. Büyük bir ihtimal, ölen eşlerden birisinin veda sahnesi ortaya çıkmaktadır. Taşa ve üzerindeki giysilere baktığımızda ise dönem olarak Roma dönemini tarihlemekteyiz. Önce kurul kararı aldırdık. Vinç ve TIR yardımıyla kayayı Adıyaman Müzesi'ne taşıdık."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Acılı anneden haine tokat gibi sözler

MİT Kumpası’nda yeni iddianame… ‘Başbakan ameliyata geç girince MİT kumpası bozuldu’

'Kadına şiddeti' protesto ediyordu, saldırıya uğradı

Yürüyen merdivende etek altı fotoğraf skandalı!