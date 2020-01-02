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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 13:01,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da 2 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı

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Adıyaman'da 2 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 6 mezranın yolu kapandı. Ekipler karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Sincik ve Kahta ilçelerinde aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'ye bağlı 20 kişilik ekip, iş makineleri ve kar küreyici araçlarla yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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